Fransa Başbakanı: Brexit'te en kötü senaryo hâlâ olası

Fransa Başbakanı Philippe, İngiltere'nin herhangi bir anlaşma olmadan AB'den çıkmasının hâlâ olası olduğunu söyledi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit'in nasıl uygulanacağıyla ilgili AB'yle varılacak anlaşma konusundaki yeni planlarına karşın hâlâ "en kötü senaryo"nun, yani anlaşma olmadan İngiltere'nin AB'den çıkmasının olası olduğunu söyledi.

Philippe, Brexit'le ilgili hazırlıklarının devam ettiğini belirttiği açıklamasında, bunun ötesinde "en kötü" olasılığın gerçekleşmesinden kaçınmaya çalıştıklarını söyledi.

Fransa Başbakanı Philippe, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız çıkması senaryosunu ifade eden "sert Brexit" hayata geçerse bunun öncelikle İngiltere üzerinde ama pek çok Fransız bölgesinde de çok kötü sonuçlar doğuracağını belirtti.