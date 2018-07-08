Fransa: 'Avrupa, ABD'nin gümrük vergilerine karşı birlikte ve güçlü durmalı'

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ABD'nin gümrük vergilerini yükseltmesi halinde Avrupa'nın bir arada ve güçlü durması gerektiğini söyledi.

ABD ve Avrupa arasında gümrük vergileri nedeniyle yükselen gerilime bir yorum da Fransa'le dan geldi.

Reuters'ın aktardığına göre, Güney Fransa'da bir ekonomi konferansına katılan Fransa Ekonomi ve Finans bakanı Bruno Le Maire, "Araba endüstrisindeki gibi, yarın gümrük vergilerinde bir artış gerçekleşirse, bizim tepkimiz Avrupa'nın bütünleşik ve egemen bir güç olduğunu göstermek olmalı" dedi.

Bakan, ayrıca "soru artık gelecekte bir ticaret savaşı olup olmayacağı değil, savaş halihazırda başladı" dedi.