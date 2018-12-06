Fransa akaryakıt zamlarını 2019 bütçesinden çekti

Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinin bu haftasonu da devam etmesi beklenirken akaryakıt zamlarının 2019 bütçesinden çıkarıldığı açıklandı.

Fransa’da akaryakıt zamlarına ve hayat pahalılığına karşı başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinin bu haftasonu da devam etmesi beklenirken hükümet akaryakıt vergilerine getirilmesi planlanan zamların 2019 yılı bütçesinden çıkarıldığını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün yaptığı açıklamada akaryakıt vergilerine zammın geri çekildiğini duyurdu.

Bazı eylemciler Macron’un kararını bir zafer olarak nitelendirirken bazı eylemcilerse bunun Macron’a karşı öfkeyi dindiremeyecek çok geç bir adım olduğunu düşünüyor.

Fransız hükümeti daha önce akaryakıt zamlarını altı aylığına askıya aldığını bildirmiş ancak sözkonusu taviz eylemciler tarafından “kırıntı” olarak değerlendirilmişti.

Fransa Başbakanı Édouard Philippe dün parlamentoda yaptığı konuşmada hükümetin diyaloğa hazır olduğunu belirterek bunu akaryakıt vergisine zam teklifini 2019 bütçesinden çıkararak kanıtladığını ileri sürdü.

Sarı yeleklilerin taleplerinden biri olan yüksek gelir sahiplerinden alınan servet vergisinin yeniden getirilmesine ise Macron’un sıcak bakmadığı bildiriliyor.

Macron’un bakanlara servet vergisinde kesintilere gitme kararından vazgeçmeyeceğini söylediği belirtiliyor.

Servet vergisinde kesintiye gidilmesi Macron’un seçim kampanyasındaki ana vaatlerinden biriydi. Macron bu nedenle "zenginlerin cumhurbaşkanı" olarak anılıyor.

