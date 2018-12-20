Fransa: ABD'nin Suriye'deki ortakları bize emanet

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Suriye Demokratik Güçleri dahil, ABD'nin bölgedeki ortaklarının güvenliğini üstleneceğiz' dendi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin bugün kısa bir açıklama geldi. Açıklamada "Önümüzdeki haftalarda Fransa, Suriye Demokratik Güçleri dahil, ABD'nin bölgedeki ortaklarının güvenliğini sağlamaya çabalayacaktır" dendi.

'WASHINGTON İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ'

Fransa'nın sürmekte olan IŞİD'e karşı mücadeleye katkı koymaya devam edeceğinin belirtildiği dışişleri bakanlığı açıklamasında, IŞİD'in tehdit olmaya devam ettiği ve Suriye'de kısıtlı bir bölgede de olsa varlığını sürdürebileceği ifade edildi.

Açıklamada, "Biz ve koalisyonun ortakları, ABD Başkanı tarafından açıklanan Amerikan birliklerinin Suriye'den çekilme kararının nasıl uygulanacağı ve bununla ilgili takviminin belirlenmesi için Washington ile iletişim halindeyiz." denildi.

'SDG BİZE EMANET'

Fransa'nın gelecek haftalarda, YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri dahil, ABD'nin bölgedeki partnerlerinin güvenliğini üsteleneceğinin duyurulduğu açıklamada, "ABD, yeni insani dramların yaşanmaması ve teröristlerin dönmemesi için Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivil halkın korunmasını ve ülkenin istikrarını dikkate almalı" ifadeleri kullanıldı.

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Nathalie Loiseau, sabah yaptığı açıklamada, "Şimdilik (askeri olarak) Suriye'de kalıyoruz" demişti.