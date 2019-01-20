Fransa: ABD Kürtleri korumak gerektiğinin farkına varıyor

Fransa Dışileri Bakanı Florence Parly, ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin “ABD, Kürt müttefiklerini korumanın önemini giderek daha fazla biliyor” açıklamasında bulundu.
France Inter ve Le Monde’un ortak programına katılan Dışişleri Bakanı Parly, ABD’nin Suriye’de bulunan 2 binden fazla askerinin çekilmesinin ardından Kürtlerin geleceğine ilişkin “Kürtleri korumak ABD tarafından gözönünde bulundurulmalı” ifadelerini kullandı.
ABD öncülüğünde “IŞİD'e karşı mücadele” amacıyla kurulan uluslararası koalisyonun görevini sürdüreceğini belirten Parly, Kürtlerin koalisyonun “en iyi ortaklarından” olduğunu söyledi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından yaptığı açıklamada “Suriye Demokratik Güçleri dahil, ABD'nin bölgedeki ortaklarının güvenliğini üstleneceğiz” demişti.