Franco'nun çaldığı bebekler için umut ışığı: DNA veritabanları kullanarak ailelerini buluyorlar

İspanya’da iç savaşı faşistlerin kazanmasının ardından, Cumhuriyetçi tarafta savaşan ailelerin çocukları çalınıp, faşist hükümete yakın ailelere verilmişti. Bu hafta mahkemeye başvuran bir kadın, DNA testi kullanarak ‘çalınan bebekler’den biri olduğunu kanıtladı.

İspanya İç Savaşı'nın 1939’da sonlanmasıyla beraber İspanya’nın tamamına hakim olan faşist Franco rejimi, cumhuriyeti destekleyen solcu ailelerden çocuklarını çalıp, faşist ve hükümete yakın çiftlere vermişti.

1950’deyse bu politika genişletilmiş, Katolik ve milliyetçi kıstaslara göre “uygunsuz” görülen ya da yoksulluk çeken tüm ailelerden çocukları alınmaya başlanmıştı.

“Çalınan bebekler” için çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerine göre İspanya’da 300 binin üzerinde “çalınan bebek” vakası var.

50 YAŞINDAKİ KADIN AİLESİNİ BULDU

Mahkemeye başvuran elli yaşındaki İnes Madrigal, yaptığı basın açıklamasında, ikinci dereceden kuzenini, ABD’de bulunan DNA veritabanı sayesinde bulabildiğini söyledi. Madrigal, kuzeni sayesinde daha sonrasında öz kardeşlerini de bulabildi.

Madrigal, açıklamasında, “gerçek ailesini” bulabilmesinin bir zafer olduğunu söyledi. Madrigal aynı zamanda öz annesinin 2013 yılında 73 yaşında hayatını kaybettiğini öğrendiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl İspanya’da bir mahkeme 86 yaşındaki bir jinekoloğu 1969 yılında Madrigal’i kaçırıp başka bir kadına verdiği için suçlu bulmuştu. Fakat daha sonrasında Madrigal’in şikayet etmekte “geç kaldığı” için jinekoloğun beraatına karar verildi.