FP: ABD öncekinden çok daha büyük vurmak zorunda

Suriye'ye yönelik ABD tehdidi sürerken, ABD'nin Foreign Policy (FP) dergisi, 'Suriye'ye ikinci saldırı için Trump büyük vurmak zorunda' şeklinde bir değerlendirmeye yer verdi.

Doğu Guta'da "kimyasal saldırı" provokasyonu sonrası ABD tehditleri sürerken, ABD'nin Foreign Policy (FP) dergisi olası saldırıya ilişkin bir değerlendirmeye yer verdi.

Foreign Policy dergisinin haberinde, ''Trump, Suriye hükümetine karşı askeri eylem düzenlemeye karar verirse, bir yıl önceki sınırlı saldırılardan çok daha geniş çaplı bir operasyona onay vermek zorunda'' ifadeleri yer aldı.

FP'nin değerlendirmesinde, ''Trump'ın yeni şahin Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı (John Bolton) eklersek bu kez çok daha büyük bir karşılık verilmesi kuvvetle ihtimal'' dedi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, FP'ye konuşan Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi'nin uzmanlarından Nicholas Heras, ''Trump'ın istediği sinyali göndermesini sağlayacak şekilde Beşar Esad hükümetine yeterince acı çektirmesi için ABD'nin çok daha geniş çaplı hedefler dizisi vurması gerekir. Ancak böylece Esad'ın askeri kabiliyetleri sakat bırakılır'' ifadelerini kullandı.

İDDİALARI DOĞRULANAMADI

ABD'nin saldırı tehdidi tam gaz devam ederken, Birleşmiş Milletler sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddialarını bağımsız olarak doğrulayamadıklarını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Beyaz Miğferler tarafından yayılan görüntülerin sahte olduğunu duyururken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, "Olay yerine bizim uzmanlarımız da gitti, uluslararası kuruluşların güvendiği Kızılhaç uzmanları da. Onlar orada sivillere karşı klor veya başka bir kimyasal kullanıldığına dair bir iz bulamadı" ifadelerini kullandı.