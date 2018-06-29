Foxconn fabrikasının temel atma törenine katılan Trump, ekonomik zafer ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin'de inşa edilen Foxconn fabrikasının temel atma töreninde ekonomi politikalarında 'zafere ulaştıklarını' söz etti. Üretimini yurtdışına taşıma kararı alan Harley-Davidson'a da 'Harley-Davidson, lütfen o güzel motorsikletleri ABD'de üret, müşterilerini üzme' dedi.

Wisconsin'de 10 milyar dolarlık Foxconn fabrikasının temel atma törenine katılan ABD Başkanı Donald Trump, ekonomi politikalarında zafere ulaştıklarını ilan etti. Törende konuşan Trump, “Amerika ticarete hiç olmadığı kadar açık” dedi. Trump Milwaukee'nin güneyinde açılacak olan ve 13 bin kişiye istihdam sağlayacağı söylenen fabrikayı “dünyanın sekizinci harikası” olarak niteliyor. Trump, konuşmasının devamında “Bugün ABD yanlısı programımızın sonuçlarını görüyoruz. Çeliğe ve alüminyuma tarife uyguladık, şimdi bu alanda zirvedeyiz” dedi.

Açılışta robot garsonların ziyaretçilere servis yapması dikkat çekti.

Trump, törende AB vergilerinden dolayı üretimi Avrupa'ya taşıyacağını açıklayan Harley-Davidson'ı da eleştirerek “Harley-Davidson, lütfen o güzel motorsikletleri ABD'de üret, müşterilerini üzme” dedi.

Trump'a Wisconsin'de ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross da eşlik etti. Ross, dün yayımlanan makalesinde “Başkan Trump vergi sistemini, denetim sistemini, ticareti düzelteceğine söz vermişti. Şimdi bu verdiği sözlerin meyvelerini alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Wisconsin'deki Foxconn projesine 4 milyar dolarlık devlet harcaması ve yerel teşvikler yapıldığı, Demokratların bu yüksek sayıları eleştirdiği belirtiliyor.