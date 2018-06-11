Foxconn Amazon tesisinde inceleme başlattı

Foxconn, gözlemci raporunda yer alan yasa dışı çalışma koşulları iddialarının ardından Çin'de bulunan Amazon üretim tesisinde inceleme başlattığını duyurdu.

ABD'li gözlemci ekibin Amazon adına üretim yapan Foxconn fabrikasındaki çalışma koşullarını eleştirmesi ve Amazon'un binlerce işçiyi yasa dışı olarak çalıştığını kabul etmesinin ardından Foxconn, Çin'de Amazon.com için cihaz üreten bir tesiste inceleme başlattığını duyurdu.

Foxconn Teknoloji Birimi, “Raporda bahsedilen bölgede kapsamlı bir inceleme başlattık, rapor doğrulandığı takdirde mesleki kurallarımız çerçevesinde acil önlemler alacağız” açıklamasında bulundu.

New York merkezli Çin Çalışma Gözlemciliği (China Labor Watch) kuruluşunun dokuz aylık inceleme sonucunda oluşturduğu 94 sayfalık rapora göre Hunan eyaletinde bulunan Echo Dot akıllı hoparlör ve Kindle e-okuyucu üretilen Hengyang Foxconn tesisinde fazla mesai, düşük ücretler, yetersiz eğitim ve yasal olmayan işçi çalıştırmanın gözlemlendiği duyurulmuştu.

Raporda işçilerin yüzde 40'a yakınının yasadışı çalıştırıldığı, Çin yasalarının belirlediği limitin yüzde 10 oranında aşıldığı ve işçilere çalışma saatine bakılmaksızın aynı para verildiği belirtiliyor.

Yasal olmayan işçilerin saat başı 14,5 yuana (10,2 lira) çalıştırıldığı, ayda 100 saat fazla mesai yaptığı ve bazılarının 14 gün üst üste çalıştığı raporda yer alan bilgiler arasında. Yasalar ise ayda 36 saat fazla mesaiye izin veriyor.

Amazon yönetimi, işçilerin yaşa dışı koşullarda çalıştığını ve işe alımların etiğe aykırı şekilde gerçekleştiğini kabul etmişti.