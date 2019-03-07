Fox kanalına ABD başkanlık yarışında program yasağı

ABD'de Donald Trump'a yakınlığı ile bilinen Fox News kanalının başkanlık adaylarının yer alacağı programları yayınlamasına izin verilmeyecek.

Ulusal Demokratik Komite, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı ile bilinen Fox News televizyonunun 2020 yılında gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde başkan adaylarının katıldığı tartışma programlarına yer vermesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Ulusal Demokratik Komite Başkanı Tom Perez tarafından bugün yapılan açıklamada, Trump yönetimi ve Fox News arasındaki ilişkilere yönelik The New Yorker'da haberlerin ardından kanalın, “adaylar için adil ve tarafsız bir tartışmaya ev sahipliği yapacak durumda olmadığı” belirtildi.

Fox News’den yapılan açıklamada ise Ulusal Demokratik Komite’nin kararı yeniden gözden geçirmesinin beklenildiği ifade edildi.

Ulusal Demokratik Komite adayların yer aldığı tartışmaların şu ana kadar 12 televizyonda yayınlanacağını ilan etti.

ABD’de başkanlık seçimleri öncesinde adayların katılımı ile bir dizi tartışma programı düzenleniyor