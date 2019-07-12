Formula 1 takım aracından iki sığınmacı çıktı...

İngiltere’deki Grand Prix için bu ülkeye yollanan Ferrari takım aracının içinden iki sığınmacı çıktı.
soL - Dış Haberler
Cuma, 12 Temmuz 2019 13:38

Bu haftasonu düzenlenecek olan Grand Prix için İngiltere'ye giden Ferrari Formula 1 takımının aracından iki sığınmacı çıktı.

İddiaya göre iki sığınmacı, İngiltere'ye girmeyi bekleyen Ferrari Formula 1 takım tedarikçisine ait kamyona gizlice giriş yapmıştı.

Formula 1 takımının sözcüsü, sığınmacıların kamyon çarşamba günü Silverstone'da boşaltılırken bulunduğunu ve polise teslim edildiğini açıkladı.

Sığınmacıların, Fransa'nın Calais limanından Formula 1 aracına girdikleri iddia edildi.

İnsani yardım kuruluşları, Fransa’nın Calais bölgesinde İngiltere'ye ulaşmaya çalışan yüzlerce sığınmacı olduğunu tahmin ediyor.

 