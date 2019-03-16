Ford 5 bin işçi çıkaracağını açıkladı

Almanya'nın Köln kentinde Avrupa üretim merkezi bulunan otomobil firması Ford, 5 bin işçi çıkaracağını duyurdu.

Otomobil firması Ford, Almanya'da 5 bin işçiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Ford Köln İşletme Tesisleri Müdürü Gunnar Herrmann ve Personel Dairesi Müdürü Rainer Ludwig imzasıyla işçilere gönderilen yazıda, "tasarruf" planlarının 500 milyon dolar olduğu, bunun için de 5 bin işçinin işten çıkarılacağı duyuruldu.

Yazıda ayrıca işten çıkarılanların 49 yaşından küçük olması halinde tazminat ödeneceği, 50'den büyük olmaları halinde ise erken emeklilik yoluyla iş ilişkilerinin sonlandırılacağı bildirildi.