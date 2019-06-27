Ford 12 bin kişiyi işten çıkaracak

ABD'li otomotiv şirketi Ford, 2020 yılının sonuna kadar Avrupa'da 12 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

ABD'li otomotiv şirketi Ford'un Avrupa'da "üretim maliyetini kısmak" ve "yeniden yapılanmak" adına 12 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı belirtiliyor.

Şirketin Avrupa'daki beş üretim tesisini de kapatma sürecinde olduğu ifade edildi.

İşten çıkarılacaklar arasında olan 2 bin kişinin daha önce de maaşının kesintiye uğradığı bildirildi.

Şirket CEO'su Stuart Rowley, "İşçilerle yollarımız ayırmak ve üretim tesislerini kapatmak, aldığımız en zor karardı. İşten çıkarılanlara ve ailelerine oluşacak kötü durumları azaltmak için destek sağlayacağız" dedi.

Danıştıkları çalışma konseylerine, sendikalara ve seçilen temsilcilere teşekkür eden Rowley, "Birlikte Avrupa'da uzun vadeli sürdürülebilir bir gelecek için önümüze bakıyoruz" diye konuştu.

Avrupa'daki faaliyetlerin yeniden yapılandırılacağını belirten Rowley, elektrikli araç üretimine yoğunlaşılacağını ifade etti.