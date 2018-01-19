FKÖ'den AB'ye çağrı

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Ureykat, AB üyesi ülkelerin temsilcilerinden UNRWA'ya destek vermelerini istedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerine ABD'nin yardımlarında kısıtlamaya gideceğini duyurduğu Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) destek vermeleri çağrısında bulundu.

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde AB üyesi ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Ureykat'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin yardımlarında kısıtlamaya gitmesinin bölgede "umutsuzluk ve radikalliği" tırmandıracağı uyarısında bulunan FKÖ Genel Sekreteri, AB üyesi ülkelerin temsilcilerinden UNRWA'ya destek vermelerini istedi.

AA'nın haberine göre, AB ülkelerini "barışı ve uluslararası hukukun ilkelerini korumak için etkin siyasi programlar oluşturmaya" davet eden Ureykat, AB'nin iki devletli çözüme ilişkin tavrının lafta kalmayarak vakıaya dönüşmesi gerektiğinin altını çizdi.