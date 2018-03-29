FKÖ'den ABD ve İsrail'e kınama

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), ABD ve İsrail’in Abbas hakkındaki resmi açıklamalarını kınadıklarını açıkladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a saldıran ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ve İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ın açıklamalarını sorumsuz bulduklarını ve kınadıklarını söyledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman verdiği bir röportajda, Abbas'ın İsrail ile müzakerelere dönmemesi halinde, onun yerini başka birinin alacağını söyledi. Öte yandan Lieberman, Abbas'ın, Filistin Yönetimi'nin İsrail'in öldürdüğü ya da İsrail tarafından hapsedilen Filistin direniş savaşçılarının ailelerine tazminat ödemesine izin veren bir “terörist” olduğunu söyledi.

FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Saeb Erekat, “Friedman'ın davranışları ve ifadeleri sorumsuzca ve yalnızca İsrail sömürgeciliğini ilerletmek için rehberlik ediyor. ABD'nin İsrail büyükelçisi olduğu dönemde, Filistin Ulusal Hareketine karşı İsrail’i kışkırtmak, Filistinlilerin insanlıklarını yitirmelerine sebep olurken İsrail ihlallerini savunmak ve meşrulaştırmak için yorulmadan çalıştı. Şimdi ise Filistin'de liderlik değişikliği çağrısında bulunuyor" dedi.

Erekat yaptığı açıklamada, Friedman’ın ABD'nin İsrail Büyükelçisi olarak İsrail'in Filistin’in işgalinin var olmadığını ilan eden ilk ABD yetkilisi olarak İsrail'in sömürge-uzlaşma politikasına ideolojik bağlılığını bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Erekat ayrıca,"İsrail'in işgal altındaki Filistin'i ilhak etmeye karar vermesi halinde, Trump Yönetimi'nin herhangi bir eylemden kaçınacağını ilan eden ilk kişi odur ” dedi. Erekat, "Bir avukat olarak, şüphe yok ki Friedman, işgal altındaki toprakların, uluslararası hukukun ağır ihlali olarak kabul edilmesinin hukuki sonuçlarını anlıyor" dedi.

Erekat, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın yasadışı bir yerleşimci olduğunu ve İsrail'in yasadışı sömürgeci yerleşim faaliyetlerinin güçlü bir destekçisi olan Friedman'ın aynı cenahın üyeleri olduğunu kanıtladığını söyledi. Erekat, Friedman'ın çabalarının ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'daki çabalarının, özgürlük, adalet veya barışla uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığını sözlerine ekledi.