Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 'TL'deki düşüş döviz borçlu şirketlere baskı oluşturuyor' dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings "Kurun geldiği seviye burda kalırsa, ya da daha da bozulma gerçekleşirse, TL'de son zamanlarda yaşanan değer kaybı Fitch tarafından notlandırılan şirketlerdeki baskıyı arttırabilir" açıklamasını yaptı.

Fitch'in açıklamasında "Kurdaki düşüş, yakın zamanda ödeme yapması gereken döviz borçluluğu yüksek olan şirketler için kısıtlı likidite pozisyonları üzerinde daha fazla baskı oluşturabilir. Bu riskler kurumsal kredi profillerinin içerisine dahil edilmiştir. Ancak kredi ölçü birimlerindeki bozulmanın olumsuz notlamaya yol açacağı anlamına gelmeyecektir" dendi.

Açıklamada şirketlerin döviz borçluluğunun, yerel para birimi cinsinden gelirlere bağlı olduğu ifade edilerek; "Türk şirketleri yaygın anlamda yabancı para birimleri cinsinden borçlanmayı kullanıyor. Fakat bu yöntem etkin bir biçimde korunaklı(hedged) ya da yabancı para birimleri cinsinden gelirler tarafından dengelenmiş değil. TL'deki bozulma nedeniyle, şirketlerin döviz cinsi borçlanmadaki şişkinliği, yerel para birimleri cinsinden gelirlere bağlandı" ifadelerine yer verildi.