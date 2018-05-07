Fitch Arjantin’in kredi görünümünü indirdi

​Arjantin’de ekonomik kırılganlık artıyor. Arjantin’in ardından en riskli ikinci ülke olarak Türkiye’ye işaret ediliyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Arjantin’in kredi notunu B’de tutarken, kredi görünümünü “pozitiften durağana” indirdi.

Açıklamada gerekçe olarak Arjantin’de yüksek enflasyon, ekonomik oynaklık, cari açığın ve bütçe açığının yüksekliği gösterildi. Finansmanda sorunlar yaşanması ve uluslararası rezervlerin erimesi durumunda kredi notunun da indirilebileceği belirtildi.

Arjantin’de enflasyon geçen yıl yüzde 25 civarındaydı, güncel olarak enflasyon yüzde 23 seviyelerinde. Yıl başından bu yana yüzde 20’ye yakın değer kaybeden Arjantin pesosu geçen hafta da yüzde 9 civarında değer kaybetti. Pesonun değer kaybını önlemek üzere Arjantin Merkez Bankası haftalık repo faizlerini yüzde 40’a kadar yükseltti.

IIF, ARJANTİN VE TÜRKİYE’YE DİKKAT ÇEKTİ

Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) “gelişmekte olan ülkelere” ilişkin yaptığı haftalık değerlendirmede Arjantin ve Türkiye’nin toplam borçları içinde döviz ağırlığı en yüksek iki ülke olduğunu ve en kırılgan ekonomiler olduğuna da dikkat çekildi. Arjantin’de borç stoku içinde yabancı para oranı yüzde 70 civarında, Türkiye için söz konusu oran yüzde 60’a yaklaşıyor. Ancak 2009-2017 döneminde yabancı para oranının Arjantin için aynı seviyelerde kaldığı, Türkiye’de hızlı bir artış olduğu da görülüyor.