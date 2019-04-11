'Fırsatlar ülkesi'nde ölmek de pahalı: ABD'de tatilde öldü, aile cenazeyi gizlice Kanada'ya geri götürdü

Kanadalı bir ailenin 87 yaşındaki bireyi ABD'de tatildeyken yaşamını yitirdi. Kanadalı aile, ABD'deki morg, nakil ve cenaze masraflarının yüksekliği nedeniyle cenazeyi gizlice Kanada'ya götürdü.

87 yaşındaki Kanadalı Fernand Drapeau, geçen ay ailesiyle birlikte gittiği Florida tatilinden eve dönerken, arabalarının arka koltuğunda yaşamını yitirdi. ABD'de sağlık/morg ve nakil masraflarının altından kalkamayacağını anlayan Kanadalı aile, ölümü ABD'li yetkililere beyan etmedi ve cenazeyi Kanada'ya geri götürdüler.

Drapeau’nun eşi ve oğlu 31 Mart’ta Kanada sınırına ulaştıklarında (ABD kara sınırlarında herhangi bir “çıkış kontrolü” bulunmuyor), Kanadalı yetkililere ölümün en az bir gün önce kalp krizi nedeniyle gerçekleştiğini beyan ettiler.

CTV haber kuruluşunun görüştüğü aile, ABD'deki sağlık, morg ve nakil masraflarının çok yüksek olması nedeniyle bu yolu seçmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Hayatını kaybeden Kanadalı, daha önce bir kez ABD'de hastaneye kaldırılmış ve bunun aileye maliyeti çok yüksek olmuştu. Bu nedenle, geçtiğimiz ay Florida'da rahatsızlanan Drapeau, Kanada'daki ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanabilmek amacıyla oğlundan kendisini geri götürmesini istedi, ancak yolda geçirdiği kalp krizini atlatamadı. Ölümün kesinleşmesinden sonra aile, bu kez ABD'deki morg ve cenaze nakil işlemlerinin aşırı maliyetinden dolayı amerikalı yetkililere haber vermeyip, cenazeyle birlikte doğrudan Kanada'ya geri döndüler.

Kanadalı yetkililer henüz bir dava açılmadığını, ancak yapılacak otopsi sonuçlarından sonra soruşturmanın devam edeceğini açıkladılar.

Kaynak:

https://www.tvanouvelles.ca/2019/04/03/cadavre-aux-douanes-fernand-drapeau-lucide-jusqua-la-fin

https://www.ctvnews.ca/canada/dead-body-found-in-vehicle-crossing-into-quebec-1.4361523