Finlandiya'da sosyal demokratlar 20 yıl sonra birinci

Finlandiya'da dün düzenlenen genel seçimde Sosyal Demokrat Parti (SDP) yüzde 17,7 oy alarak az farkla seçimi birinci sırada tamamladı.

Finlandiya'da dün düzenlenen genel seçimler sonuçlandı. Sosyal Demokrat Parti (SDP) yüzde 17,7 oy alarak az farkla seçimi birinci sırada tamamladı. İkinci sırada yüzde 17,5 oyla aşısı sağcı Gerçek Finler, üçüncü sırada ise yüzde 13,8 oyla Merkez Parti yer aldı.

SDP lideri Antti Rinne, 1999'dan beri ilk defa Finlandiya'nın en büyük partileri olduğunu vurguladı.

Seçimden önceki başbakan Juha Sipila'nın partisi Merkez Parti'nin oyları üçte bir azaldı.

Yeşiller ve Sol İttifak ise oy oranlarını artırdı.

Ülkede son yüz yılda ilk defa hiçbir parti yüzde 20 oyun üzerine çıkamadı.

Seçime katılım oranı yüzde 72'de kaldı.

200 sandalyeli parlamentoda SDP'nin 40, Gerçek Finler'in ise 39 sandalyesi olması bekleniyor. Aşırı sağcı parti bu sonuçla sandalye sayısını bir artırmış olacak.