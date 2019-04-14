Finlandiya'da seçimlerin gündemi kemer sıkma ve iklim politikaları

Finlandiya'da bugün düzenlenecek parlamento seçimlerinde iklim değişikliği ve kemer sıkma politikaları tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Finlandiya'da seçmenler, parlamento seçimleri için bugün sandık başına gidiyor. İklim değişikliği tartışmalarının gündemde olduğu 5.5 milyon nüfuslu Avrupa Birliği üyesi Finlandiya'da, 200 sandalyeli meclisin yeni üyeleri seçilecek. 2 bin 500 aday ve 19 partinin yarıştığı seçimler için "iklim seçimi" değerlendirmesi yapılıyor.

İktidarda bulunan Merkez Partisi'nin dört yıldır uyguladığı kemer sıkma politikaları nedeniyle bu seçimlerde konumunu kaybedeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan göçmen karşıtı açıklamaları ile gündeme gelen Finns Partisi'nin yer aldığı koalisyonun oylarını artıracağı öngörülüyor.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre çoğu siyasi partinin iklim değişikliği konusunu seçim vaatleri arasına aldığı ülkede nükleer enerjiye yatırım gelecek yıl açılacak olan yeni bir nükleer tesisle artırılacak. Finlandiya'da meclis geçtiğimiz ay aldığı kararla kömüre dayalı enerji üretimine 2029 yılı itibarıyla son verme kararı almıştı. Partilerin önerileri arasındaysa elektrikli araçların sayısının artırılması, sera gazı salımını tetikleyen et tüketimini vergi artışı ile düşürme ve okullar gibi devlet kurumlarında vejetaryen mutfağına ağırlık verme gibi teklifler bulunuyor.

ANKETLER NE DİYOR?

Yaklaşık 4.5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Finlandiya'da anketler sandıktan birinci çıkacak olan partinin yaklaşık yüzde 20 ile Sosyal Demokrat parti olacağını gösteriyor. Parti lideri Antti Rinne'nin yeni hükümeti kurma görevini üstlenmesi bekleniyor. Finns Partisi'nin ve muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi'nin de yaklaşık yüzde 16'lık oy alarak ikinci ve üçüncü sırayı alması bekleniyor. Sandıkta dördüncü gelmesi beklenen parti ise dört yıldır iktidarda olan Merkez Partisi. Resmi sonuçların en geç Pazartesi sabah belli olacağı belirtiliyor.