Financial Times: Trump, Brunson'u Evanjeliklerin desteğini almak için kullanıyor

Financial Times, 'Donald Trump Türkiye ile anlaşmazlığı Evanjelikleri toplamak için kullanıyor' başlıklı bir makale yayımladı.

Financial Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, rahip Brunson üzerinden 8 Kasım'daki kongre ara seçimlerinde Evanjeliklerin desteğini toplamak istediğini yazdı.

ABD’de Donald Trump’ın, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlığı, 8 Kasım’da yapılacak kongre ara seçimlerinde Evanjeliklerin daha fazla oyunu almak için kullandığı iddia edildi.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesinde “Donald Trump Türkiye ile anlaşmazlığı Evanjelikleri toplamak için kullanıyor” başlıklı bir makale yayımlandı. Makalede, Trump’ın Türkiye’ye rahip Brunson’ın serbest bırakılması için baskı yaparken, rahibin kendilerinden olduğunu iddia eden Evanjeliklerin de Trump yönetiminin bu çabalarından övgüyle söz ettiği belirtildi.

BRUNSON İÇİN DUA ETMELERİNİ İSTEDİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Brunson’ın serbest bırakılmaması durumunda Trump’ın Türkiye’yi yaptırım uygulamakla tehdit ettiği gün, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bir forumda tüm ABD’lilerden Brunson için dua etmelerini istediği anımsatılan makalede, “Pompeo’nun bu sözleri, Türkiye’deki başarısız darbe girişiminin ardından 2016’da tutuklanan ve 20 yıldır bu ülkede yaşayan Kuzey Carolinalı Brunson’ın tutuklanmasını büyük bir olay haline getiren ABD’deki Evanjeliklere yönelikti” değerlendirmesinde bulunuldu.

Makalede, ABD’deki Evanjeliklerin, Trump ’ın Brunson konusundaki çabalarını “dini özgürlüklere destek” olarak değerlendirdiğine dikkat çekilirken, ABD Başkanının da 8 Kasım’daki Kongre seçimleri için bu durumdan çıkar sağlamaya çalıştığı iddiasında bulunuldu.