Financial Times: Erdoğan seçimi kaybedebilir

Financial Times’da David Gardner imzasıyla çıkan yazıda erken seçimin sonucunun belirsizliği üzerinde duruldu. Gardner’ın yazısı, Erdoğan’ın seçimi kaybedebileceği iddiasını Batı medyasında ilk defa dillendirmiş olma özelliğine sahip.

İngiliz Financial Times gazetesinin internet sitesinde yayımlanan ve dış haberler editörü David Gardner’ın imzasını taşıyan bir yazıda, Türkiye'deki erken seçim kararı değerlendirildi.

Gardner yazısında, cari açık fazlası ve yüksek enflasyonun Erdoğan’a seçimlerde kötü yansıyacağına dikkat çekti.

Yerel seçimlerde AKP’nin İzmir, Ankara ve İstanbul’da kaybetmesinin de Erdoğan için iyi bir tablo olmadığından bahseden Gardner, seçimleri erkene alarak aslında Erdoğan’ın Meral Akşener’le CHP’yi birleştirdiği ve verili durumda Erdoğan’ın kaybetme ihtimali olduğu üzerinde durdu.

Daha önce Haaretz ve Washington Post’ta çıkan makalelerde Erdoğan’ın kesin kazanacağı ancak iktidarda tutunmakta zorlanacağı değerlendirmesini yapılırken, FT’de yayımlanan bu yazı Batı medyasında Erdoğan’ın kaybedebileceği ihtimalini ilk defa dile getirdi.