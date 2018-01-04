Financial Times: Avrupalılar, İran hakkındaki politikalarını gözden geçirmeli

Financial Times gazetesi, Avrupa ülkelerine İran’daki mevcut protestolar ışığında, 'İran’a yönelik politikalarını yeniden gözden geçirme' çağrısında bulundu.

Financial Times gazetesinde, İran’daki gösteriler hakkında bugün yayımlanan bir editoryal görüş yazısında, "Tahran’ın, şu ana kadar nükleer anlaşmaya imza atan Avrupa ülkeleri ve ABD Başkanı Donald Trump’ı birbirlerine karşı kullandığı" öne sürüldü.

FT'den Katrina Manson tarafından kaleme alınan yazıda, “Artık Trump ekibi ile oturmalı ve ortak hedefler üzerinde anlaşmalıyız” ifadeleri yer alırken, “İran’daki gerginliği tırmandırmak ve bölgenin askerî komutanı olmak batının çıkarına mı? İranlılara, hükümetlerinin yurtdışındaki yıkıcı faaliyetlerinin dünyadaki itibarlarını zayıflattığına ve Devrim Muhafızları’nın ekonomiyi yasadışı şekilde ellerinde tuttuklarına ikna etmek için nasıl ulaşabiliriz?” sorusu da yer aldı.

'ŞAHİN KANAT ATEŞLE OYUNUYOR'

Yazıda, gösterilerde sertlik yanlılarının parmağının var gibi gözüktüğü, şahin kanadın "ateşle oynadığı" ifade edildi.

Diğer yandan gazete, dış güçlerin İran'ın iç işlerine karışmasının "akılsızca bir tutum olduğunu" da belirtti:

Ruhani arada sıkışmış durumda. Bir taraftan kendi rejimindeki şahinler, diğer tarafta ABD Başkanı Donald Trump tarafından zayıflatılıyor. İran'a düşmanlığını gizlemeyen Trump, Twitter'da protestolara destek mesajları paylaştı. Bazı İsrailli siyasetçiler de destek açıklaması yaptı. Bu akılsızcaydı. Dışarıdakilerin işlere karışması, sertlik yanlılarına baskı için muhteşem bir fırsat veriyor. Bu da Ruhani'yi daha fazla yıpratacaktır.

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