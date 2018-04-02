Filistin'nden Arap Birliği'ne çağrı

Filistin, Arap Birliği'ne, 'İsrail'in işlediği suçlara' ilişkin olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

Filistin'in Kahire Büyükelçisi Diyab el-Luh, yaptığı açıklamada, ülkesinin, Arap Birliği'ne "İsrail'in işlediği suçlar ve Büyük Dönüş Yürüyüşü'ndeki sivil gösterilerde güç kullanmasıyla" ilgili daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü toplantı yapılması talebinde bulunduğunu belirtti.

AA'nın haberine göre, Luh, dün yaptığı yazılı açıklamada, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün, "Filistinli mültecilere zarar veren herhangi bir uzlaşının kabul edilmeyeceğini" vurgulamak için düzenlendiğine dikkati çekerek, İsrail'in Filistinlilere yönelik vahşi katliamlar gerçekleştirdiğini vurgulamıştı.