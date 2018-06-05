Filistinliler öfkeli ve kırgın: Gelme Messi

Filistin Futbol Federasyonu, Messi'nin Kudüs'teki hazırlık maçına çıkması durumunda, formasının yakılacağını duyurdu.

İsrail ile Arjantin arasında Kudüs’te oynanacak hazırlık maçı öncesinde, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jabril Rajoub “Eğer Messi Kudüs'te maça çıkarsa, formalarını yakın” dedi.

İsrail'in maçı politik bir araç olarak kullandığını belirten Rajoub, Messi'nin Kudüs'te oynaması halinde formasının yakılacağını belirtti.

Arjantin ile İsrail'in Cumartesi günü Kudüs'te Teddy Kollek Stadyumu'nda karşılaşması bekleniyor. Bu stadyum, işgal öncesinde Filistin topraklarına aitti.

Filistin, maçın başka bir yerde oynanmasını talep etmiş, İsrail ise Arjantin maçını Kudüs'te oynama kararında ısrarcı olmuştu.

Maç için İsrail'in 2 milyon dolardan fazla nakliye masrafı yaptığı belirtilirken, Arjantin'in daha önce de burada maça çıktığı ancak Messi figürünün özellikle önemli olduğu, Filistinlilerin ihanete uğramış hissettiği ifade ediliyor.