Filistinli temsilci: ABD’nin planı zaten uygulanıyor, Noel hediyesi mi bekliyorsunuz?

Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ABD’nin yılbaşında açıklayacağı ileri sürülen ‘barış planı’nın halihazırda Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması, Filistinli mültecilere yardımın kesilmesi gibi adımlarla uygulandığını kaydederek ‘Hâlâ barış planını görmeyi bekleyenler ağacın altına konulmuş Noel hediyesi mi bekliyor?’ dedi.

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uzun süredir açıklamasının beklendiği “Ortadoğu barış planı”yla ilgili konuştu.

Mansur, ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) desteği kesmesi ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Washington’daki temsilciliğini kapatma kararlarıyla sözkonusu planın zaten uygulamaya koyulduğunu dile getirdi.

Filistinli temsilci gazetecilere yaptığı açıklamada “Bu planın aslında uygulandığını görüyoruz. Kudüs, Filistinli mülteciler, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Washington'daki ofisinin kapatılması... Her şey ortaya çıkıyor. Hâlâ barış planını görmeyi bekleyenler ağacın altına konulmuş Noel hediyesi mi bekliyor?" dedi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, Trump yönetiminin İsrail-Filistin barış planını 2019'un başında açıklamasını beklediklerini söylemişti.

