Filistinli direnişçi Ahed Tamimi: Acının ve işgalin yanında devrimi de miras aldık

Filistinli direnişçi Ahed Tamimi, 'İşgal ve acıyla birlikte devrimi de miras aldık' diyerek, Filistinlilerin tek kurtuluşunun devrimle olacağını söyledi. Tamimi, 'Filistinliler kendilerini kurban olarak değil özgürlük savaşçıları olarak görüyor' diye konuştu.

Filistinli direnişçi Ahed Tamimi, Arjantin'de bir konferansa video mesaj gönderdi. Tamimi mesajında Filistinli çocukların İsrail hapishanelerinde ve sorgulamalarında yaşadıklarından bahsetti.

Filistinli çocuklar üzerindeki baskıyı anlatan Tamimi, "Ailelerine zarar vermekle, dövülmekle tehdit ediliyorlar, psikolojik işkenceyle, uykusuzlukla karşı karşıya bırakılıyorlar" ifadelerini kullandı.

'SÜREKLİ ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ YA DA YARALANDIĞINI DUYUYORUZ'

İsrail hapishanelerindeki deneyimlerinden de bahsedilen Filistinli direnişçi "Hapsedilmek işkencenin kendisi, özgürlüğünüzü elinizden alıyorlar, dışarıya çıkıp diğer çocuklar gibi oyun oynayamıyorsunuz" diye konuştu.

Tamimi, "Filistinli çocuklar babaları hapsedildiğinde, zarar gördüğünde ya da şehit edildiğinde acı çekiyorlar, aynısı annelerine olduğunda da acı çekiyorlar. Çocuklar da aynı zamanda zarar görme ve şehit edilme riski altındalar. Sürekli çocukların yaralandığı ya da öldürüldüğü haberlerini alıyoruz" ifadelerini kullandı.

'TEK ÇIKIŞ YOLU DEVRİM'

Filistinli direnişçi "Acının ve işgalin yanında devrimi de miras aldık" diyerek, işgale karşı çıkmanın tek yolunun devrim olduğunu söyledi.

Tamimi, "Filistinliler kendilerini kurban olarak değil, özgürlük savaşçıları olarak görüyorlar. Umuyorum ki siz de bizi özgürlük savaşçısı olarak görüyorsunuzdur" diye konuştu.

Ahed Tamimi, Filistinli direnişçilerle dayanışma talebinde bulunarak sözlerini bitirdi.