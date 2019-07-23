Filistinli çocuk Suudi gazetecinin suratına tükürdü

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın davetiyle Kudüs'e gelen Suudi gazeteci Muhammed Suud Zeyd, Mescid-i Aksa’yı ziyaretinde Filistinliler tarafından kovulurken Filistinli bir çocuk, Zeyd'in suratına tükürdü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın davetiyle Kudüs'e gelen Suudi gazeteci Muhammed Suud Zeyd, Mescid-i Aksa’ya ziyarette bulunduğu sırada Filistinlilerden tepki gördü.

Zeyd, Filistinliler tarafından avludan kovulurken ve bir çocuk tarafından suratına tükürülürken görüntülendi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, önceki gün aralarında Suudi Arabistanlı ve Iraklıların da bulunduğu 6 kişilik Arap gazeteci grubunun İsrail'i ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Suudi gazetecinin Mescid-i Aksa'dan kovuluşu böyle görüntülendi: