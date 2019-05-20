Filistin’den ABD planına tepki: Şantaja boyun eğmeyeceğiz

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD’nin Haziran ayında Bahreyn’deki ekonomi çalıştayında açıklayacağını duyurduğu ‘barış planı’na tepki gösterdi. Çalıştayla ilgili kendilerine danışılmadığını belirten Iştiyye ‘Şantaja boyun eğmeyeceğiz, siyasi haklarımızı parayla takas etmeyeceğiz’ dedi.

ABD’nin İsrail-Filistin sorununa barış getireceği iddiasıyla “Yüzyılın Anlaşması” diye lanse ettiği planın ilk kısmının Bahreyn’de Haziran sonunda yapılacak ekonomi çalıştayında açıklanacağı belirtildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre planın ilk kısmı, Bahreyn’in başkenti Manama’da 25-26 Haziran’da “Refah için Barış” adlı ekonomik çalıştayda açıklanacak.

Açıklamada “Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’yi uluslararası yatırıma açmak için düzenlenen çalıştay için kendilerine danışılmadığını belirtti. Iştiyye toplantının ne içeriği ne zamanlaması ne de toplantıdan çıkacak sonuçlar konusunda kendilerine danışıldığını bildirdi.

FİLİSTİN'DEN KATILIM YOK

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi üyesi ve Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Mecdelani de, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Manama’daki çalıştaya Filistin’den katılım olmayacak” dedi ve ekledi: “Katılacak herhangi bir Filistinli, Amerika ve İsrail’in işbirlikçisinden başka bir şey olmayacaktır.”

ABD çalıştaya Avrupa, Ortadoğu ve Asya’dan yatırımcılarla, bazı ülkelerden maliye bakanlarının katılacağını açıkladı.

Filistin Başbakanı Iştiyye, Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria, Hamas’ın kontrolündeki Gazze ile Doğu Kudüs’teki egemenliklerinin kabul edileceği iki devletli çözüm talebini yinelediği konuşmasında “Filistin Yönetiminin mali krizi, siyasi ödünler elde etmek için bize açılan mali savaşın bir sonucu olarak yaşanıyor. Şantaja boyun eğmeyeceğiz. Siyasi haklarımızı parayla değiştokuş etmeyeceğiz” diye konuştu.

ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” adıyla lanse ettiği ancak aylardır açıklanmayan planını Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner yürütüyor.

