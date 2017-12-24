Filistin yönetimi, İsrail’i zehirli gaz kullanmakla suçladı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Filistinli protestoculara karşı zehirli gaz kullandığını açıkladı.

Batı Şeria’daki Gazze sınırında, ABD’nin Kudüs’ü ''İsrail’in başkenti'' olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen protesto gösterilerde, özellikle Beytüllahim’de Filistinli protestocular ve İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail güçleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını protesto etmek için toplanan Filistin bayraklı göstericileri dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, uluslararası insani yardım ve insan hakları örgütlerine çağrıda bulunarak, işgal güçlerinin kullandığı, onlarca Filistinli, sağlık ekibi ve gazetecinin maruz kaldığı, şiddetli boğulma hissi, mide bulantısı, kusma ve kalp atışlarının hızlanmasına neden olan gazların ne olduğunun araştırılmasını talep etti.

Bakanlık, İsrailli işgal güçlerinin son üç haftadır Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki çatışmaların bastırılması sırasında bayılmaya neden olan ve ne olduğu bilinmeyen zehirli bir gaz kullandığını açıkladı.

Bu gazın analiz edilmesi için Avrupa laboratuvarlarına gönderildiğini belirten Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, “Bu mesele Sağlık Bakanlığı’nın kapasitesinin üstünde” ifadelerini kullanarak, ilgili tüm tarafları bu davaları takip etmeye çağırarak, Filistinlileri hedef alan bu gazın ne olduğunun ortaya çıkarılmasını istedi.

Ramallah’ta bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Osama Neccar ise, “Alınan bilgilere göre, gaza maruz kalanlarda, kusma, baş ağrısı, mide ekşimesi, kemik ve diz ağrısı gibi garip rahatsızlıklar yaşanıyor. Kontrol noktalarındaki çatışmalarda yeni bir gaz türü kullanılıyor gibi görünüyor” açıklamasında bulundu.