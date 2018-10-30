Filistin Merkez Konseyi İsrail'i tanımayı askıya aldı

Filistin Merkez Konseyi İsrail yönetimi tarafından tanınıncaya kadar İsrail'i tanıma kararını askıya alırken, İsrail ile yapılan tüm anlaşmalara bağımlı kalma yükümlülüğünü de sona erdirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyi’nin 30. oturumu çalışmalarında Tel Aviv yönetimi Filistin devletini tanıyıncaya kadar İsrail’i tanıma kararını askıya aldı.

KARAR MAHMUD ABBAS'TA

Söz konusu kararın, hayata geçirebilmesi için Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve FKÖ Yürütme Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

Filistin Merkez Konseyi, FKÖ ile Filistin yönetiminin, Tel Aviv’in, 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanıyıncaya kadar İsrail’i tanımaları ve İsrail ile yapılan tüm anlaşmalara bağımlı kalma yükümlülüğünü sona erdirdi.

HAMAS'A ANLAŞMA ÇAĞRISI

Hamas ile devam eden iç çatışmalara değinilen toplantıda, Mısır arabuluculuğunda iç tartışmalara son verecek her türlü anlaşma için çağrı yapıldı. Ayrıca, İsrail ile herhangi bir anlaşma yapılması yetkisinin “Filistin halkının tek meşru temsilcisi” FKÖ’ye ait olduğu ve Filistinli grupların tek başlarına böyle bir karara kalkışamayacağı vurgusuna yer verildi.

Hamas ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğü güçlendireceği ve “kişisel” kararlar alındığı gerekçesiyle toplantıyı boykot etmişti.

ABD’nin Doğru Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesi ile gerilen ilişkilerin ardından Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Washington’daki ofisi ABD tarafından kapatılmıştı. FKÖ ise ABD'nin bir barış planı sunmayacağını, bunun yerine gelecekteki tüm tekliflere bir tarafın faydasına olacak şekilde müdahale edeceğini söylemişti.