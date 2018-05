Filistin için zorlu hafta: ABD elçiliğinin tabelaları asıldı, 2 kişi daha katledildi

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması kararıyla barut fıçısına dönen Filistin-İsrail sorununda kritik haftaya girildi.

Filistinlilerin işgale karşı 30 Mart’ta başladığı ve 15 Mayıs’ta sona erecek olan “Büyük Dönüş Yürüyüşü”, İsrail askerlerinin ölümcül saldırılarıyla devam ediyor. Son olarak pazar günü Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus’ta gerçekleşen yürüyüşler sırasında 2 kişi İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail güçleri, gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin de olduğu 50 Filistinliyi öldürdü, 7 binin üzerinde kişinin yaralandığı tahmin ediliyor.

3 DİLDE TABELA

Bölgedeki gerilimin bir diğer kaynağı ise ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma ısrarı.

14 Mayıs’ta açılması planlanan büyükelçilik binasının tabelaları, tarihi kentin sokaklarına asıldı. Reuters haber ajansının paylaştığı fotoğraflarda Kudüs'ün güneyindeki yollara İngilizce, İbranice ve Arapça tabelalar yerleştirildiği görülüyor.

"US Embassy" road signs installed in Jerusalem on Monday as #Washington prepares to officially move its diplomatic mission from Tel Aviv following #Trump's controversial decision last year https://t.co/s88nmTQVSE pic.twitter.com/emNLxzjkSm

— CGTN (@CGTNOfficial) 7 May 2018