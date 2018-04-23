Filistin eylemlerinde yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada Gazze güneyinde Refah kentinde ağır yaralanan Abdullah Muhammed eş-Şemali’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistinliler tarafından Gazze’de İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 40’a, yaralı sayısının 1400’e yükseldiği açıkladı.
Filistinlilerin Gazze sınırında 30 Mart'ta "Toprak Günü" vesilesiyle başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen devam ediyor.
Filistinlilerin "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerin 6 hafta boyunca devam edeceği aktarıldı.
İsrail ordusunun göstericilere saldırdığı görüntüler ortaya çıkmış, görüntülerde silahsız Filistinlilerin İsrail keskin nişancıları tarafından öldürüldüğü görülmüştü.