Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan seçim açıklaması

Filistin Ulusal Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Devlet Başkanı olarak seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada ulusal birlikten kimsenin dışlanmaması gerektiğini söyledi.

Filistin Ulusal Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Devlet Başkanı olarak seçilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Filistin Ulusal Konseyinin 23. Dönem Toplantısı'nda konuşan Mahmud Abbas, yürütme kurulunda uzlaşı sağlandığını belirterek, ulusal birlikten kimsenin dışlanmaması gerektiğini vurguladı.

Abbas, üç koltuğun boş kaldığını ve birlikten kimsenin dışlanmaması gerektiğini belirterek, Filistin Halk Cephesi ve Hamas'ı da içeren örgütlerin, ulusal birliği kabul etmesi durumunda yürütme kurulunda yer alabileceğini belirtti.