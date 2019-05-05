Filistin Devlet Başkanı Abbas: Suskunluk İsrail'e cesaret veriyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne artan İsrail saldırılarına karşı uluslararası toplumdan Filistin halkının korunması için destek talep etti.

Filistin haber ajansının (WAFA) haberine göre Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'e karşı suskunluğun, bu ülkenin Filistin halkına karşı işlediği suçları artırmasına ve uluslararası hukuku ihlal etmesine cesaret verdiğini kaydetti.

Gazze Şeridi'ne yönelik tırmanan saldırıları kınayan Abbas, uluslararası toplumdan İsrail saldırılarına karşı Filistin halkının korunması için destek talebinde bulundu.

Gazze Şeridi'nden dün sınırda keskin nişancı ateşi açılmış ve 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana yapılan barışçıl 'Büyük Dönüşü Yürüyüşü' gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu öldürülmüştü.

İsrail'in Gazze'de toplamda en az 120 noktayı hedef aldığı açıklandı. Vurulan yerler arasında Anadolu Ajansı'nın kullandığı bina da bulunuyor.