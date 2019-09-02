Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi: Lübnan direnişini selamlıyoruz

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi İsrail’e ait bir askeri aracı etkisiz hale getiren Hizbullah'ı selamladı.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Hizbullah’ın dün Lübnan sınırına yakın noktada bulunan Avivim bölgesinde, İsrail’e ait bir askeri aracı etkisiz hale getirmesini selamladı.

MarbutaHaber'de yer alan habere göre, FDHKC yaptığı açıklamada "Lübnan direnişini selamlıyoruz" dedi.

Arap kanının Netenyahu’nun seçim kartı olamayacağını söyleyen FDHKC, "Netenyahu’nun terörünün" sonuçları olacağını belirtti.

'DİRENİŞ GÜÇLERİ KENDİNİ SAVUNMA HAKKINA SAHİP'

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) de yaptığı açıklamada Hizbullah’ı ve Lübnan direnişini selamladığını, Hizbullah’ın eyleminin halkların iradesini temsil ettiğini söyledi.

FHKC politbüro üyesi Kayed Gül katıldığı televizyon programında "Hizbullah’ın eylemi siyonist düşmanla mücadele yolunu bize yeniden göstermiş ve teyit etmiş oldu" dedi.

Öte yandan Hamas sözcüsü Hazem Kasem, Hizbullah’ın "Filistin halk kitlelerinin" güvendiği direniş olduğunu söyledi. Kasem, direniş güçlerinin Irak, Suriye ve Lübnan’da kendini savunma hakkına sahip olduğunu ve bu hakkı desteklediklerini belirtti.

