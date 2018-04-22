Filistin, BM'ye sunduğu İsrail saldırılarına karşı soruşturma talebini yineledi

Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Riyad Mansur, 3 haftadır Gazze ile İsrail arasındaki sınır boyunca gerçekleştirilen protesto ve çatışmalarda İsrail güçleri tarafından öldürülen siviller hakkında BM’ye sunduğu bağımsız ve şeffaf bir soruşturma başlatılması talebini yineledi.

Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM Genel Kurulu’na gönderdiği mesajda, Filistinlilerin katıldıkları gösteriler sırasında İsrail güçleri tarafından işlenen cinayetler hakkında bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini talep ettiklerini belirtti.

Şark'ul Avsat'ta yer alan habere göre, mesajında bu çağrıların ardından, işlenen cinayetlerin faillerinden hesap sorulması için gerekli adımların atılması gerektiğinin altını çizen Mansur, bu suçların tekrarlanarak 30 Mart’tan beri barışçıl gösterilere devam eden masum insanların hayatını kaybetmesinin önünü geçilmesinin önemine vurgu yaptı.

Büyükelçi, Filistinli Haber Ajansı’nın (WAFA) yayınladığı mesajında, “Uluslararası toplum bu protestolara cevap vermeli. İsrail’in onlarca yıldır gerçekleştirdiği saldırıların hesap sorulmaksızın cezasız kalmasına izin verilmemeli” ifadelerini kullandı.

İsrail’in caydırılmasının gerekliliğini belirten Mansur, “Ciddi ve sistematik suçlar işlemeye devam etmeleri engellenmeli. İsrail övülemeyecek savaş ve insanlık suçları işliyor. Bu suçları menfur ve ahlaksız bir biçimde kutluyor” dedi.

Uluslararası toplumdan özellikle de BMGK’dan, Filistin halkını İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı suçlar ve baskı politikalarından koruma sorumluluğunu yerine getirmesini talep eden Mansur, uluslararası barış ve güvenliğin, hukukun üstünlüğünün sağlanmasını, bunları göz ardı eden veya kasten ihlal edenlerden hesap sorulmasını istedi.

BM’nin Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov da Cebeliye kasabasından olan 15 yaşındaki Filistinli İbrahim Eyyub’un dün İsrail kurşunuyla öldürülmesi hakkında bir soruşturma başlatılmasını talep etti.

'ÇOCUKLARA ATEŞ AÇILMASI UTANÇ VERİCİ'

Mladenov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çocuklara ateş edilmesi utanç verici bir durum. Gazze’deki bir çocuğu öldürmek, barış sürecine nasıl katkıda bulunabilir? Böyle bir şey elbette mümkün değil. Bu ancak öfkeyi besler ve daha çok savaş yaratır. Çocukların şiddetten korunması ve buna maruz kalmamaları gerekiyor. Öldürülmemeliler. Bu trajik olayın soruşturulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi’nin kuzeyi ve doğusunu ayıran tel örgünün yakınında dün, art arda 4 cumadır gerçekleştirilen protestolar sırasında aralarında Eyyub’un da bulunduğu 4 Filistin vatandaşı daha hayatını kaybetti. Söz konusu gösterilerde 729 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 30 Mart’tan beri düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü protestolarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 38’e ulaştı. Gazze’de 2014’ten beri meydana gelen en şiddetli öfke dalgasında İsrail ordusu tarafından kullanılan silahlar ve göz yaşartıcı gazlarla yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığı kaydedildi.