Filistin ABD'nin hazırladığı 'barış planı' toplantısına katılmayacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, ABD’nin ay sonunda açıklayacağı 'Barış için refah' adlı İsrail-Filistin barış planına katılmayacaklarını açıkladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” olarak bilinen İsrail-Filistin barış planına “mutlak” anlamda karşı olduklarını yineleyerek, planın ilan edileceği toplantıya katılmayacaklarını açıkladı.

Bugün, Abbas tarafından yapılan açıklamada “Filistin konusunun çözümüne ilişkin “barış yerine refah” planını ve Washington’un uluslararası hukuku baltalama girişimlerini bir kez daha reddediyoruz” denildi.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde olağanüstü toplanan Arap ülkeleri liderlerine seslenen Abbas, 25-26 Haziran’da ABD'nin "Barış için refah" adlı planın duyurulacağı Bahreyn’deki çalıştaya katılmayacağını açıkladı ve "Filistin halkının çıkarlarını savunmak isteyenlerin Filistin'in ortak tutumunu desteklemesi gerekir" dedi.

DAMATTAN DESTEK TURU

Planı oluşturan isimlerden ABD Başkanı Donald Trump’ın üst düzey danışmanı ve damadı Jared Kushner ise Bahreyn’de düzenlenecek çalıştay öncesinde orta doğu’da temaslarda bulunmaya başladı.

İsrail’de Başbakan Benyamin Netanyahu’yla bir araya gelen Kushner’in ziyareti İsrail parlamentosu tarafından alınan 17 Eylül’de erken seçim yapılması kararıyla aynı zamana denk geldi.

Netanyahu, bu durumun barış planıyla ilgili yapılan ortak çalışmaları etkilemeyeceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” olarak duyurduğu ancak henüz ayrıntıları paylaşılmayan plan, ilan edilmeden tartışmalara yol açmıştı. Basına sızan iddialara göre plan, Kudüs’ün tamamını İsrail’in başkenti olarak tanırken, Filistin’i ABD’nin toplayacağı 40 milyar dolar ile yenilecek yeni bir başkente taşıyacak olan iki devletli bir model üzerine kuruluyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve Birleşmiş Milletler bünyesindeki "Filistin’e yardım kuruluşları"na mali desteği kesmesinin ardından artık Washington’un barış görüşmelerinde objektif bir taraf olamayacağını söylemişti.