Filipinler'in Basilan adasında bombalı saldırı: 11 ölü

Filipinler'in güneyinde yer alan Basilan adasında bomba yüklü aracın ordunun kontrol noktasına yaptığı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler'in güneyinde yer alan Basilan adasında bomba yüklü aracın ordunun kontrol noktasına yaptığı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi.

Bombacı, bir asker, beş paramiliter ve dört sivilin yaşamını yitirdiği saldırının IŞİD tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Basilan adasının IŞİD'e bağlı Ebu Sayyaf grubunun faaliyetlerinin yoğunlaştığı noktalardan biri oluğu kaydedilirken, saldırının Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin bölgedeki Müslüman azınlığa kendi siyasi ve ekonomik yetkilerine sahip olacak bir özerk bölge oluşturma hakkını veren yasayı onaylamasının ardından geldiği belirtildi.

Duterte, hafta sonu IŞİD'e bağlı Ebu Sayyaf grubuna barış müzakeresi çağrısı yapmıştı. Saldırının ardından açıklama yapan Senatör Risa Hontiveros, "korkunç saldırı"nın bölgedeki Müslümanların kaderlerini belirleme hakkını tanıma doğrultusunda atılan adımlardan vazgeçilmesine yol açmaması gerektiğini vurguladı.