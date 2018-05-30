Filipinler'de yakalanan onlarca kaçak lüks araç buldozerle ezildi

Filipinler’de onlarca kaçak lüks araç, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin talimatıyla buldozerle ezildi.

Filipinler’in başkenti Manila’da ele geçirilen yaklaşık 663 bin dolar değerindeki kaçak lüks araçlar tek tek ezildi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin talimatıyla kaçak lüks motosiklet ve araçların buldozerle ezilmesi kameralar önünde gerçekleştirildi.

Manila Liman bölgesindeki Gümrük Bürosu tarafından imha edilen 122 kaçak lüks araç hurdaya döndü.

Araçların ülkeye farklı tarihlerde Subic Limanı, Manila Uluslararası Limanı, Cebu ve Iloilo limanlarından giriş yaptığı belirtildi.

Araçların imha edildiği sırada Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte de bir konuşma yaptı.

Geçtiğimiz Şubat ayında da onlarca kaçak lüks otomobil, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin talimatıyla buldozerle ezilmişti.