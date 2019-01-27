Filipinler’de kiliseye saldırı: 27 ölü, 77 yaralı

Filipinler'in güneyindeki bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda 27 kişi öldü, 77 kişi de yaralandı.

Filipinler'in Mindanao Özerk Bölgesi’ndeki Jolo’da bir Katolik kilisesine yönelik iki ayrı bombalı saldırı düzenlendi. Sputnik'in haberine göre polis açıklamasında, ayin sırasında gerçekleştirilen saldırıda aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 27 kişinin hayatını kaybettiği, 77 kişinin yaralandığı belirtildi. İlk saldırının kilisenin içinde gerçekleştiği, ikinci bombanın ise kilisenin otoparkında infilak ettiği öğrenildi. Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, "olayın bir terör saldırısı olup olmadığına ilişkin çalışmaların sürdüğünü" belirtti. Kiliseye yönelik çifte saldırıyı kınayan Filipinler Devlet Başkanlığı Malacanang, ölenlerin ailesine başsağlığı diledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.