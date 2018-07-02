Filipinler'de bir belediye başkanı keskin nişancı tarafından öldürüldü

Filipinler'de Tanuan kentinde belediye başkanlığı yapan Antonio Halili, keskin nişancı tarafından öldürüldü.

Filipinler'de uyuşturucudan suçlananlara kötü muamelesiyle tanınan Tanuan Belediye Başkanı Antonio Halili, keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü.

CNN'e konuşan polis yetkilisi Renato Mercado, olayın görüntülerinin ellerinde olduğunu, ancak katilin kimliğini henüz tespit edemediklerini söyledi.

Halili'nin bayrak töreni sırasında suikasta uğradığı belirtiliyor. Töreni görüntüleyen Gerry Laresma, keskin nişancının nereden ateş ettiğinin açık olmadığını belirtti.

Tanuan Belediye Başkanı Halili'nin suçlulara karşı tavrı nedeniyle ölüm tehditleri aldığı bildiriliyor.