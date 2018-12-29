Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Filipinler’in güneyindeki Mindanao adasının Davao kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler’in güneyindeki Mindanao adasının Davao kenti yakınlarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pasifik Tsunami Merkezi, deprem bölgesinin 300 kilometre çevresinde tehlikeli tsunami dalgalarının olabileceği uyarısında bulundu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Filipinler’in güneyindeki Mindanao adasının Davao kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem bölgesinde ölü ve yaralı olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. ABD’nin Pasifik Tsunami Merkezi de deprem bölgesinin 300 kilometre çevresinde tehlikeli tsunami dalgalarının olabileceği uyarısında bulundu.

Depreme dair ilk görüntüler sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı.