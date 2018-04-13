Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Herkesten çok Çin'e ihtiyacımız var

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Boao Asya Forumu'nda "ulusumuzun yaşamının bu kısmında herkesten çok Çin'e ihtiyacımız var" diye konuştu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Boao Asya Forumu'nda (BFA) Çin-Filipinler ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Filipin merkezli Rappler'in aktardığına göre Duterte Çin ve Filipinler arasında altı anlaşma yapılan forumda, "ulusumuzun yaşamının bu kısmında herkesten çok Çin'e ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

ABD müttefiki Filipinler'de 2016 yılında devlet başkanı olan Rodrigo Duterte, Çin'e yakın tavrıyla biliniyor.

Filipinler ile Çin arasındaki işbirliği artarken, Çinli yetkililer Filipinler'in Çin'in ekonomik projesi "Kuşak ve Yol" inisiyatifinde önemli rol oynayabileceğini söylüyor.

Duterte, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde gerilimi azaltmak için adımlar atarken, Çin ve Filipinler arasında bölgede ortak petrol ve doğalgaz araştırması antlaşması yapılabileceği kaydediliyor.