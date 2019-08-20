Filipinler: Çin gemilerine dostça yaklaşmayacağız

Filipinler, ülkenin kara sularında izinsiz seyahat eden yabancı gemilere ‘dostça yaklaşmayacağını’ duyurdu. Devlet Başkanlığı’nın açıklaması, Çin’in Manila kıyılarından sadece birkaç km uzakta bulunan savaş gemilerini hedef aldı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin sözcüsü Salvador Panelo, bugün yaptığı açıklamada, Çin’e ait savaş gemilerinin Filipin ordusu tarafından düşmanca karşılanacağını belirtti.

Panelo, “Karasularımızı geçen tüm yabancı gemiler, fiili geçişten önce uygun hükümet otoritesini haberdar etmeli ve gerekli izinleri almalıdır. Ya dostça bir şekilde izin veririz ya da dostça olmayan bir şekilde cevap veririz” dedi.

Panelo, Çin’e isim olarak atıfta bulunmadı ve ‘dostça olmayan’ uygulamanın ne içerebileceğini de açıklamadı.

Filipinler, Güney Çin Denizi'nin Filipinlerin kontrol ettiği bölgelerindeki ve karasularındaki Çin sahil güvenlik, donanma ve balıkçı gemilerinin faaliyetleri hakkında son haftalarda Çin’e çeşitli diplomatik protestolar düzenledi.

Sözcü, Duterte'nin 28 Ağustos - 2 Eylül tarihleri ​​arasında Çin'i ziyaret edeceğini söyledi.