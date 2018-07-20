Filipin ordusundan MILF'e davet

Filipin ordusu, Moro İslami Kurtuluş Cephesi üyelerini karargaha davet ederek görüşme gerçekleştirdi.

Filipinler ordusu, üst düzey Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) üyelerini karargaha davet etti. MILF heyetiyle yapılan görüşmede barış süreci ele alındı.

Görüşmeye MILF Başkan Yardımcısı Gazali Cafer de katıldı. Cafer'e "barışı simgeleyen" beyaz gül hediye edilirken, MILF heyetinin kırmızı halıyla karşılanması dikkat çekti.

Cafer, "Ziyaretten dolayı onur duyduk" diye konuştu. 1990'lar boyunca Maguindanao'da MILF ile savaşan Filipinli komutna Noel Detoyato ise "Cafer'i ilk kez yüz yüze görüyorum" dedi.

Filipinler lideri Rodrigo Duterte, IŞİD'in ülkede yükselmesinin ardından diğer İslamcı gruplarla yakınlaşmaya başlamıştı. MILF, IŞİD'e karşı Filipinler ordusuyla birlikte savaştı.

Buna karşın Duterte, ülkedeki Maocu gerillalarla barış görüşmelerini sonlandırdı.