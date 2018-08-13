Fidel’in 92. doğum gününde gerçek bir halk demokrasisi örneği

Küba halkı bugün, Temmuz ayında Ulusal Meclis’ten geçen yeni anayasa taslağını tartışmaya başladı. Başlangıcı Fidel’in doğumgününe denk gelen tartışma süreci, milyonlarca Kübalı’nın ortak olacağı gerçek bir halk demokrasisinin örneğini teşkil edecek.

Telesur’un aktardığına göre 15 binin üzerinde Kübalı bugünden itibaren 15 Kasım’a kadar anayasa taslağının tartışılacağı 135 bin halk meclisinin toplantısını organize edecek. 16 yaşın üzerindeki herkesin katılabildiği okullarda, iş yerlerinde, mahallelerde toplanacak bu tartışma meclislerinde 224 maddelik (mevcut Anayasa’dan 87 madde daha fazla) metnin ele alınması ve yaklaşık on milyon Küba vatandaşının görüşlerinin, katkılarının alınması sağlanacak. Yeni metin 11 başlık, 24 bölüm ve 16 kısımdan oluşuyor. İlk defa olmak üzere, Küba dışında 120 ülkede ikamet eden vatandaşların da elçilikler aracılığıyla görüşlerini dijital olarak iletebilmesinin sağlanacağı belirtiliyor.

Halkın değerlendirme sürecinden sonra Ulusal Meclis yapılan önerileri dikkate alarak yeni bir anayasa taslağı oluşturacak ve bu taslak Şubat 2019’da halk oylamasına sunulacak.

'DEĞİŞMESİ GEREKEN ŞEYLER DEĞİŞTİRİLMELİDİR'

13 Ağustos 1926’da dünyaya gelen ve bugün tüm halkın 92. yaş gününü kutladığı, Havana caddelerinde “Değişmesi gereken şeyler değiştirilmelidir” sözlerine yer verilen Fidel, halen geçerli olan 1976 Anayasası’nın yürürlüğe konduğu sırada “Devrim bir Anayasa yaratamaz, kurumlar yaratamaz, yerine getirilmemiş ilkeler yaratamaz. Bu nedenle hedefimiz, bu Anayasa onaylandıktan sonra, sürekli ve kararlı bir şekilde tüm maddelerin yerine getirilmesi için mücadele vermektir” sözleriyle sosyalist cumhuriyetin anayasasının anlamını ortaya koymuştu.