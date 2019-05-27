Fiat Chrysler'den Renault'ya birleşme teklifi

Fiat Chrysler, Renault'ya birleşme için teklif sundu. Birleşmeyle oluşacak şirkette payların yüzde 50-yüzde 50 olarak öngörüldüğü belirtiliyor. Birleşme olması durumunda yeni kurulacak şirket yılda 8,7 milyon araç satacak.

Fiat Chrysler, Groupe Renault'ya birleşme teklifi sundu. Teklife gerekçe olarak birleşmenin maliyetleri düşürecek ve kaynakları artıracak olması gösterildi.

CNBC'nin haberine göre birleşme önerisinde "yeni nesil araçların geliştirilmesinde" birleşmenin avantaj sağlayacağı söylendi.

EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ OTOMOTİV ÜRETİCİSİ OLACAK

Birleşmenin gerçekleşmesi durumunda oluşacak şirket dünyanın en büyük üçüncü otomotiv üreticisi olacak. Birleşmeyle oluşan şirket yılda tahminen 8,7 milyon araç satacak.

Birleşme için iki şirketin de onay vermesi gerekirken, Renault'dan gelen ilk açıklamada önerinin ciddiye alındığı ve değerlendirilmekte olduğu söylendi.

Birleşmenin ardından iki şirketin de payı yüzde 50 olacak.

'FIRSATLAR OLACAK' DEMİŞTİ

Fiat Chrysler CEO'su Mike Manley, son yaptığı basın toplantısında başka bir otomotiv şirketiyle birleşme ihtimalinden bahsetmişti.

Manley, birleşme olasılığı için "Önümüzde fırsatlar olacak bir zamana giriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İŞTEN ÇIKARTMALAR GELEBİLİR

Küresel çapta Renault'nun 181 bin, Fiat Chrysler'in ise 198 bin işçisi bulunuyor. İki şirketin birleşmesi durumunda, çok sayıda işçinin işten çıkartılacağı düşünülüyor.

Birleşme önerisinde "maliyet azaltma" vurgusu öne çıkarken, detayları henüz kesinleşmediği için işten çıkartılacakların sayısı henüz bilinmiyor.