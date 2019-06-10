Fiat Chrysler-Renault birleşmesini canlandırma girişimi

Fiat Chrysler-Renault birleşmesi, yaşanan sorunların ardından iptal olmuş, birleşme teklifi geri çekilmişti. Şirketlerin birleşmeyi canlandırmak için yollar aradığı, birleşme için Nissan'ın onayını almak istendiği belirtiliyor.

Fiat Chrysler ile Renault arasında planlanan birleşme, Renault'nun ortağı Nissan'ın birleşmeye onay vermemesi ve yaşanan diğer kimi sorunlar üzerine iptal edilmişti.

Reuters tarafından yapılan habere göre, şirketler birleşmeyi yeniden canlandırmanın yollarını arıyor. Habere göre Nissan, birleşmeye onay vermek için Renault'dan şirketin elindeki Nissan hisselerinin önemli bir bölümünü satmasını istiyor.

TEKLİF GERİ ÇEKİLMİŞTİ

Fiat Chrysler-Renault birleşmesi ve olası sonuçları tartışılmaya devam ederken, Fiat Chrysler yöneticisi John Elkann, 35 milyar dolarlık birleşme teklifini geri çekmişti.

Teklifin geri çekilmesi kararında Renault'nun Nissan'ın desteği olmadan birleşmeyi kabul etmek istememesi etkili olmuştu.

Renault'nun yüzde 15 hissesine sahip olan Fransa hükümetinin, şirketin ortağı Nissan'ın desteğini isteyen ana taraf olduğu açıklanmıştı.

NİSSAN-RENAULT İLİŞKİLERİNDE GERGİNLİK

Renault ile Nissan yönetimleri arasındaki ilişkiler, Nissan'ın eski yöneticisi Carlos Ghosn'un tutuklanmasıyla birlikte gerilmişti.

Ghosn, mali suçlarla yargılanırken, Fransa hükümeti Nissan'da yaşanan sorunların Renault'yu etkilediğini açıklamıştı.

Nissan'ın önemli bir bölümünü elinde bulunduran Renault'nun şirketi Fiat Chrysler birleşmesine ikna etmek için görüşmeleri sürdürdüğü aktarılıyor.

'BİRLEŞMENİN MANTIĞI İNKAR EDİLEMEZ'

Şirketlere yakın isimleri kaynak gösteren Reuters, Fiat Chrysler-Renault birleşmesinin sağlayacağı tasarrufun ve birleşmenin "endüstriyel mantığının" inkar edilemez olduğunu savunuyor.

Habere göre Fiat Chrysler yönetimi, Nissan'ın Renault'ya yönelik "Nissan hisselerini satma" talebine sıcak bakmayarak, Renault'nun elindeki Nissan hisselerinin şirketin değerinin önemli bir bölümünü oluşturduğunu söylüyor.

Birleşmenin yaşanması durumunda kurulacak şirket, en büyük üçüncü otomotiv şirketi olacak. Şirketlerin birleşmesiyle sağlanacak tasarrufların önemli bir bölümünün oluşacak "personel fazlası" sebebiyle yaşanacak işten çıkartmalarla sağlanacağı söyleniyor.