Fiat Chrysler 5,3 milyon aracı geri çağırdı

Fiat Chrysler, seyir kontrol sistemindeki bir hata nedeniyle 5,3 milyon aracı geri çağırdı.

Fiat Chrysler, Kuzey Amerika'da 5,3 milyon aracı seyir kontrol sistemindeki yazılım hatası nedeniyle geri çağırdı. Şirket, araç sahiplerini yazılım güncellemesi yaptırmadan önce fonksiyonu kullanmamaları konusunda uyardı.

İtalyan-Amerikan ortaklı otomobil üreticisi, büyük çaptaki geri çağırma kampanyasına herhangi bir kazanın neden olmadığını ancak bir kiralık aracı hakkında seyir kontrolünün devre dışı kalabileceği konusunda rapor edindiklerini söyledi.

2015 yılında ABD'de güvenlik kusuru nedeniyle 175 milyon dolarla cezalandırılan Fiat Chrysler, geri çağırmanın maliyeti hakkında açıklamada bulunmadı.

Geri çağırma, Fiat Chrysler'in sürücünün müdahalesi olmadan sabit bir hızda devam etmesini sağlayan elektronik sistem seyir kontrolünü iptal edememesine neden olabilecek “son derece nadir” olarak adlandırdığı tehlikeyi ele alıyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi Cuma günü yaptığı açıklamada, tamir edilmediği müddetçe seyir kontrol sistemini kullanmamaları konusunda sürücüleri kesin bir dille uyardı.